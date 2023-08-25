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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ

Новости Пятница, 25 августа 2023 20:16
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В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости прибыла делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

На абхазо-российской государственной границе делегацию встретили спикер Парламента Лаша Ашуба и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

В составе делегации заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 20:18

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