В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости прибыла делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

На абхазо-российской государственной границе делегацию встретили спикер Парламента Лаша Ашуба и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

В составе делегации заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.