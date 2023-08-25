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Абхазия Информ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ В ГАГРЕ

Новости Пятница, 25 августа 2023 20:18
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ В ГАГРЕ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Скутерист на водном мотоцикле проехал скутером по голове отдыхающего, тем самым нанес ему черепно-мозговую травму.

Как рассказал заместитель главы Администрации Гагры Адамур Цишба, отдыхающий был доставлен в Гагрскую ЦРБ.

«Пострадавший погружался в воду с маской, он то был на поверхности, то нырял. Скутерист не увидел и наехал на туриста, когда тот погружался в воду. Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой. В ЦРБ ему сделали обследование, стабилизировали состояние и экстренно на реанемобиле отправили в Республиканскую больницу, в отделение нейрохирургии», – сообщил Цишба.

По словам и.о. главврача Республиканской больницы Астана Авидзба, состояние пострадавшего удовлетворительное, пациента выпишут уже в воскресенье.

Адамур Цишба проинформировал, что расследованием занимается транспортная прокуратура и отделение линейной милиции, ведется расследование.

Министр туризма Теймураз Хишба взял дело под личный контроль.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 20:20

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