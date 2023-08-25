В СУХУМЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме во дворце спорта им. С. В. Багапш прошел Международный турнир по вольной борьбе «Дружба народов». Турнир проводится в нашей республике ежегодно с 2014 г. В соревнованиях принимали участие юноши 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 г.р, всего более 150-ти спортсменов из Кабардино-Балкарской республики, Дагестана, Краснодарского края, Адыгеи, Московской области, Чувашской республики, г. Сочи и со всех городов и районов Абхазии.

Начался турнир с торжественной церемонии открытия, на которой в качестве почетных гостей присутствовали советник президента Абхазии по спорту Ахра Ашуба, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, заместитель главы Администрации г. Сухум Автандил Сурманидзе, директор МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» Эльза Хагба и судья международной категории Карацев Алихан.

Они поздравили всех присутствующих с открытием Международного турнира и пожелали спортсменам удачи и побед.

После двух дней соревнований призовые места среди спортсменов секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта распределились следующим образом:

Победителями турнира признаны – Гогуа Азамат (32 кг ), Джопуа Денис (52 кг), Допуа Данил (52 кг ), Аристава Леонид (75 кг).

Второе место завоевали – Бигвава Максим (32 кг), Маркасян Артур (52 кг), Гвинджия Георгий (48 кг), Басария Данил (62кг), Квициния Данат (48кг), Арлан Нестор (41 кг), Адлейба Максим (52 кг).

И на третьем месте – Черкезия Наур (28 кг), Шакая Анрик (44 кг), Фет-оглы Абазг (32 кг), Жиба Сандро (44 кг), Какубава Кемал (30 кг).

Победители турнира награждены медалями грамотами, кубками и призами, призеры – медалями, грамотами и призами.

Главный судья турнира – судья международной категории Карацев Алихан.

Главный секретарь – Чалмаз Милор.

Тренерский состав: Берая Игорь, Алабян Размик, Цвижба Ахра, Бобуа Инал, Гварамия Асланбек, Хашба Мераб.

Организаторы Международного турнира по вольной борьбе «Дружба народов» МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».