В ДНР ОТПРАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния направились в Донецк. Абхазские спасатели доставят в ДНР очередную партию гуманитарного груза. В формировании груза участие приняли как рядовые граждане республики, так и юридические лица. Свой вклад внесли и представители Министерства обороны Абхазии.

Груз состоит из бутилированной и фруктовой воды, а также продуктов питания с длительным сроком хранения. Его общая масса более 10 тонн.

По словам Льва Квициния, абхазские спасатели доставят гуманитарный груз в расположение интернациональной бригады «Пятнашка», в составе которого граждане Абхазии воюют за освобождение Донбасса.

Гуманитарная акция приурочена к 15-летию признания Российской Федерацией независимости Абхазии.

Вместе со спасателями в Донецк направились и известные эстрадные исполнители Авто Конджария и Анзор Адлейба. Они выступят перед нашими ребятами, поздравят их с юбилеем признания независимости, исполнят любимые и популярные песни.