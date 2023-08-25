Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Цхинвале с аншлагом прошел концерт абхазского и южноосетинского ансамблей, приуроченный к 15-летию со Дня признания Россией независимости Южной Осетии.

В конце артисты госансамблей «Симд» и «Кавказ» исполнили «Танец дружбы».