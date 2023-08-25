В ЦХИНВАЛЕ С АНШЛАГОМ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ АБХАЗСКОГО И ЮЖНООСЕТИНСКОГО АНСАМБЛЕЙ
Новости Пятница, 25 августа 2023 20:35
Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Цхинвале с аншлагом прошел концерт абхазского и южноосетинского ансамблей, приуроченный к 15-летию со Дня признания Россией независимости Южной Осетии.
В конце артисты госансамблей «Симд» и «Кавказ» исполнили «Танец дружбы».
Президент Алан Гаглоев присвоил звание «Заслуженный артист РЮО» артистам ансамбля «Кавказ» Милане Джопуа и Омару Тарба.
Награды вручил премьер-министр Константин Джуссоев.
Благодарность президента Южной Осетии объявлена всему коллективу ансамбля.