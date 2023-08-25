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Абхазия Информ

ГРАЖДАНИН РОССИИ ПРИГОВОРЕН К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Новости Пятница, 25 августа 2023 20:36
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ГРАЖДАНИН РОССИИ ПРИГОВОРЕН К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Российской Федерации Педасова Александра Владимировича, 1965 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования Педасов А.В. обвинялся в совершении преступления против здоровья населения и общественной нравственности, а именно в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 14, 301 грамм.

Приговором суда Педасов А.В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 000 рублей в доход государства, с конфискацией имущества.

Педасов А.В., в ходе предварительного и судебного следствия вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 20:38

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