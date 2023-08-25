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Абхазия Информ

ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Новости Пятница, 25 августа 2023 20:38
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ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. День на «Евразии Global» начался по традиции с деловой игры. Участники форума работают в группах по игровым странам, а также встречаются с интересными спикерами и защищают проекты.

Вчера ребята обсуждали, как создавать крутые технологии, работать с патентами, каким будет экономический и технологический ландшафт в XXI веке.

На деловой программе форума прошла встреча руководителей делегаций и презентация проекта «Бессмертный полк». Генеральный координатор международного движения «Бессмертный полк» Мгер Аветисян рассказал участникам форума о проекте и его значимости в текущей геополитической обстановке.

Представители Банка России рассказали участникам форума о внедрении цифрового рубля.

Также для ребят была открыта выставка «Время и деньги». Участники форума узнали, что использование новой формы национальной валюты откроет дополнительные возможности для граждан и бизнеса: удобство и быстрота переводов, независимость от банковских тарифов.

Напоминаем, что в форуме принимают участие 17 молодых людей из Республики Абхазия, руководит делегацией главный специалист молодежного отдела Госкомитета Ахра Бебия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 20:40

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