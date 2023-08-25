Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Харитон Агрба примет участие в очередном турнире «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 26 августа в подмосковном Серпухове. В со-главном поединке шоу Агрба (11-0, КО 7) встретится с опытным боксером из ЮАР Ксолисани Ндонгени (31-3, КО 18).

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) – это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года. Турниры серии «Ночь чемпионов» объединяют лучших боксеров мира, которые встречаются друг с другом в поединках по правилам профессионального бокса.

Предстоящий в Серпухове турнир будет приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всем мире 27 августа.