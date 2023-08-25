B СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНЕРСКИЕ И СУДЕЙСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме завершились двухдневные тренерские и судейские семинары по волейболу. В них принимали участие тренеры и судьи из городов и районов республики и преподаватели физической культуры.

Тренерский семинар проходил под руководством главного тренера юниорской сборной России по волейболу, заслуженного тренера России Александра Карикова, который с мужскими молодежными сборными 4 раза становился победителем первенства Европы и 4 раза – первенства мира, с женской молодежной сборной выиграл первенство Европы и стал бронзовым призером первенства мира в Аргентине и бронзовым призером Олимпийского Фестиваля в Венгрии, с молодежной сборной стал серебряным призером первенства Европы в Албании, с женской юниорской сборной выиграл первенство Европы и первенство мира в Мексике.

Судейский семинар проходил под руководством судьи международной категории, арбитра Международной Федерации волейбола (FIVB) Андрея Зеновича, который за свою карьеру отсудил 1746 официальных матчей, в том числе 551 международный. Он судил финалы Олимпийских игр, важнейшие матчи чемпионатов мира, Европы и России.

Президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба поблагодарил Александра Карикова и Андрея Зеновича за проведенные семинары.

«Много полезного мы у них узнали, к сожалению, времени было немного. Я, надеюсь, что подобного рода семинары мы будем проводить систематически», – сказал Тыркба.

Александр Кариков и Андрей Зенович поблагодарили всех за участие и пожелали успехов.

«Все в целом прошло достойно. Первый блин не комом. Спасибо за организацию и успехов во всем», – сказал Андрей Зенович.

Тренер Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр Рузанна Никулина отметила, что будет применять в тренировочном процессе услышанное на семинаре.

«Огромное спасибо организаторам семинаров - Госкомитету по делам молодежи и спорта и Федерации волейбола Абхазии. Мы набрались большого опыта, попыталась извлечь максимальную пользу из услышанного, и, конечно же, будем применять это в тренировочном процессе», – сказала Никулина.

Всем участникам семинаров по окончании обучения будут выданы сертификаты, которые будут вручены на товарищеском матче между командами ветеранов сборной России и сборной Республики Абхазия 26 августа.