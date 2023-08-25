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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ И 15-ЛЕТИЯ ПРИЗНАНИЯ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 25 августа 2023 21:22
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В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ И 15-ЛЕТИЯ ПРИЗНАНИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Круглый стол «От памяти павших до назидания живым», посвященный 80-летию победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии прошел в пятницу в Доме Москвы Сухуме. Организатором круглого стола выступил культурный фонд «Платформа» при поддержке Представительства Россотрудничества в Абхазии и Дома Москвы в Сухуме.

В обсуждении приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, почётный консул Абхазии в ПФО России Владимир Литвинчук, советник директора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (Минкульт РФ) Владимир Метельков, официальный представитель фонда «Союз поисковых отрядов» Алексей Зоров, представители Посольства РФ в РА, Министерства обороны, Абхазского госуниверситета, историки и журналисты.

Исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов в качестве тем для дискуссии обозначил исторические и культурные связи Абхазии и России, способы их укрепления и развития, разработку проектов для сохранения и развития культуры и истории.

«Мне хотелось бы предложить обсудить такие вопросы какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России; как их нужно укреплять и развивать; что может этому помешать; созидательные проекты для сохранения и развития культуры и истории», – сказал он.

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, говоря про исторические связи Абхазии и России, отметил, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в каждом народе СССР.

«Боевые действия в 1942 году велись на территории Абхазии. Цель фашистов – установление контроля над перевалами, выход к Черному морю и месторождениям нефти. Но у них ничего не получилось… Жители Абхазии принимали участие во всех этих событиях, и сегодня наши граждане воюют вместе с Россией в рамках СВО. Уже погибли 27 человек», – сказал он.

Секретарь Совбеза также отметил, что после признания Россией независимости Абхазии потенциальная опасность военного вторжения со стороны Грузии отступила, но на первый план вышли социальные проблемы в республике, обострилась внутриполитическая борьба.

Владимир Литвинчук предложил активизировать работу по поиску останков солдат и офицеров, погибших на перевалах Кавказа. По его мнению, очень важно установить данные погибших, нанести их фамилии на мемориальные доски и распространить эту информацию. В продолжении темы советник директора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Владимир Метельков выразил готовность к двустороннему сотрудничеству в музейной области по линии обмена научными кадрами и экпозициями.

Официальный представитель фонда «Союз поисковых отрядов» Алексей Зоров рассказал о строительстве в городе Бор Нижегородской области «Сталин-центра». По его мнению, роль Сталина в победе над фашизмом не стоит преуменьшать. «Когда историю забывают, она повторяется», – сказал он, подчеркнув, что основной задачей подобных центров является поиск точки соприкосновения между разными поколениями людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Для этого проводят образовательные проекты для детей, восстанавливаются церкви, открываются музеи.

31 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 9 октября объявлено Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

http://platformafond.ru/2023/08/25/kruglyj-stol-v-chest-80-letija-bitvy-za-kavkaz-i-15-letija-priznanija-abhazii-proshel-v-dome-moskvy-v-suhume/

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 21:26

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