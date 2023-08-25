КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ: В РОССИИ СОХРАНЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫЙ КОНСЕНСУС В ПЛАНЕ ПОДДЕРЖКИ СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба принял делегацию Совета Федерации Федерального Собрания РФ, прибывшую в Абхазию на празднование 15-летия признания Россией независимости Абхазии. В составе делегации заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Открывая встречу, спикер Парламента приветствовал гостей: «Мы очень рады тому, что вы приехали разделить с нами этот большой праздник. Республику Абхазия и Российскую Федерацию исторически объединяет множество связей, дружеские и человеческие отношения. Мы высоко ценим поддержку России по сохранению национальной идентичности абхазского народа», - сказал спикер.

Он выразил глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его принципиальную позицию в отношении народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

«Те политические механизмы, которые были запущены историческим Указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева отразились на жизни каждого гражданина Республики Абхазия», – отметил Ашуба.

Он подчеркнул, что в Абхазии всегда будут помнить итоги голосования в Государственной думе и в Совете Федерации после обращения Парламентов Абхазии и Южной Осетии о признании суверенитета и независимости двух государств.

«Мы хорошо помним ваш личный вклад, Константин Иосифович, в вопрос признания независимости двух республик. Спасибо вам, что вы продолжаете добрые традиции, которые были заложены вами и вашими предшественниками. У нас много позитивных результатов, и все это делается благодаря нашему плодотворному сотрудничеству. Уверен, что наше парламентское измерение также способствует этим позитивным процессам», – сказал спикер.

Со своей стороны заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев поблагодарил за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с важнейшей датой в истории народа Абхазии - 15-летием признания суверенитета и независимости Республики Абхазия.

«Вы вспоминали голосование в Государственной Думе и Совете Федерации, оно было тогда единогласным. Точно так же сейчас в России сохраняется абсолютный консенсус и в плане поддержки суверенитета и независимости Республики Абхазия, и в плане готовности оказывать всемерное содействие в реализации ваших планов по социально-экономическому развитию республики». – сказал Косачев.

Он подчеркнул, что за минувшие 15 лет в России еще больше укрепилось убеждение в правильности того выбора, который сделал народ Абхазии, в перспективности стратегического партнерства между двумя странами и народами.

Косачев отметил, что внимательно следит, как развивается республика.

«Мы радуемся вашим успехам и переживаем, если что-то получается не так, как это было задумано изначально. К счастью, таких эпизодов становится все меньше и меньше. В то же время нарастает число уже успешно реализованных проектов. Разумеется, их гораздо больше в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года и инвестиционной программы», – сказал Косачев.

Он отметил, что по обеим программам приняты соответствующие решения в рамках бюджетного процесса. Они прошли необходимые процедуры в обеих палатах Федерального собрания.

Косачев сказал, что они всегда обеспечивают приоритетное рассмотрение двусторонних соглашений, которые требуют ратификации.

«Исходим из того, что такое же отношение практикуется и здесь в Народном Собрании – Парламенте Абхазии», – подытожил заместитель председателя Совета Федерации.

Об этом сообщает Апсныпресс.