 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ: В РОССИИ СОХРАНЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫЙ КОНСЕНСУС В ПЛАНЕ ПОДДЕРЖКИ СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 25 августа 2023 21:35
Оцените материал
(0 голосов)
КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ: В РОССИИ СОХРАНЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫЙ КОНСЕНСУС В ПЛАНЕ ПОДДЕРЖКИ СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба принял делегацию Совета Федерации Федерального Собрания РФ, прибывшую в Абхазию на празднование 15-летия признания Россией независимости Абхазии. В составе делегации заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Открывая встречу, спикер Парламента приветствовал гостей: «Мы очень рады тому, что вы приехали разделить с нами этот большой праздник. Республику Абхазия и Российскую Федерацию исторически объединяет множество связей, дружеские и человеческие отношения. Мы высоко ценим поддержку России по сохранению национальной идентичности абхазского народа», - сказал спикер.

Он выразил глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его принципиальную позицию в отношении народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

«Те политические механизмы, которые были запущены историческим Указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева отразились на жизни каждого гражданина Республики Абхазия», – отметил Ашуба.

Он подчеркнул, что в Абхазии всегда будут помнить итоги голосования в Государственной думе и в Совете Федерации после обращения Парламентов Абхазии и Южной Осетии о признании суверенитета и независимости двух государств.

«Мы хорошо помним ваш личный вклад, Константин Иосифович, в вопрос признания независимости двух республик. Спасибо вам, что вы продолжаете добрые традиции, которые были заложены вами и вашими предшественниками. У нас много позитивных результатов, и все это делается благодаря нашему плодотворному сотрудничеству. Уверен, что наше парламентское измерение также способствует этим позитивным процессам», – сказал спикер.

Со своей стороны заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев поблагодарил за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с важнейшей датой в истории народа Абхазии - 15-летием признания суверенитета и независимости Республики Абхазия.

«Вы вспоминали голосование в Государственной Думе и Совете Федерации, оно было тогда единогласным. Точно так же сейчас в России сохраняется абсолютный консенсус и в плане поддержки суверенитета и независимости Республики Абхазия, и в плане готовности оказывать всемерное содействие в реализации ваших планов по социально-экономическому развитию республики». – сказал Косачев.

Он подчеркнул, что   за минувшие 15 лет в России еще больше укрепилось убеждение в правильности того выбора, который сделал народ Абхазии, в перспективности стратегического партнерства между двумя странами и народами.

Косачев отметил, что внимательно следит, как развивается республика.

«Мы радуемся вашим успехам и переживаем, если что-то получается не так, как это было задумано изначально. К счастью, таких эпизодов становится все меньше и меньше. В то же время нарастает число уже успешно реализованных проектов. Разумеется, их гораздо больше в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года и инвестиционной программы», – сказал Косачев.

Он отметил, что по обеим программам приняты соответствующие решения в рамках бюджетного процесса. Они прошли необходимые процедуры в обеих палатах Федерального собрания.

Косачев сказал, что они всегда обеспечивают приоритетное рассмотрение двусторонних соглашений, которые требуют ратификации.

«Исходим из того, что такое же отношение практикуется и здесь в Народном Собрании – Парламенте Абхазии», – подытожил заместитель председателя Совета Федерации.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 21:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ И 15-ЛЕТИЯ ПРИЗНАНИЯ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ РУСЛА РЕКИ КЯЛАСУР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.