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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ РУСЛА РЕКИ КЯЛАСУР

Новости Пятница, 25 августа 2023 21:40
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ РУСЛА РЕКИ КЯЛАСУР

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава и председатель Сухумского районного собрания Валерий Смыр осмотрели ход работ по расширению русла реки Кяласур. Бригады работают на участке, где река чаще всего выходила из берегов во время непогоды. Практически каждый год, жители подвергаются подтоплению из-за паводков.

Работы ведутся более двух месяцев и близятся к завершению.

На месте было проведено спрямление и расширение реки, а также обустроены дамбы. Сметная стоимость работ 4,6 млн рублей.

При этом, по просьбе руководства Администрации Сухумского района, организация «World Visio» размещает у реки тетраподы (представляет собой железобетонную конструкцию сложной формы, которая относится к защитным сооружениям и предназначена для укрепления и стабилизации береговой линии или площади пляжа от воздействия волн).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 21:43

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