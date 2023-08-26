ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. Сегодня Абхазия отмечает важный праздник – День международного признания независимости республики. 15 лет назад Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия. Эта дата вошла в новейшую мировую историю как день обретения Республикой Абхазия долгожданной независимости, день, когда наконец-то восторжествовала историческая справедливость.

Не одно десятилетие народ Абхазии вел борьбу за свой суверенитет, за свое право на самоопределение, за возможность полноценно строить и развивать свое государство. Акт признания суверенитета Абхазии, помимо всех международно – правовых норм, является актом торжества исторической справедливости, торжества несгибаемой воли абхазского народа и преемственности поколений.

Свою независимость Абхазия провозгласила еще в начале 1990-х годов – после войны с Грузией (1992-1993). Однако, данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х Абхазия не была признана как самостоятельное государство. Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. После данного конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании Указов о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

В интервью одному из центральных телеканалов России глава МИД РФ Лавров сказал: «Мы думали прежде всего о том, чтобы спасти людей».

Первое, что сделали жители Сухума, получив известие о признании независимости Абхазии – собрался на площади Свободы.

Президент Абхазии Сергей Багапш также приехал на площадь поздравить народ. Обретение независимости, по словам главы государства – это «результат труда всего народа Абхазии».

Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами.

17 сентября Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией, что стало важным этапом в становлении государственности новых субъектов международного права. Москва и сегодня всячески содействует этому процессу, заключая с Сухумом и Цхинвалом целый ряд соглашений в самых различных областях.

В вопросе признания Абхазии, Россию поддержали и другие государства – Никарагуа, Венесуэла, Ванцатц, Нацрц и чуть позже – Сирия, – не обремененные страхом тотального давления стран евро-атлантического сообщества, которые и по сей день неустанно настаивают на отзыве принятого 15 лет решения.

День международного признания независимости является в Абхазии праздничным выходным днем. В этот день в Абхазии проходят концерты, звучат поздравления, а вечером в столице республики устраивается большой праздничный салют.