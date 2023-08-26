Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. Концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии, посвященный признанию независимости республики Россией, прошёл в пятницу Сухуме на открытой площадке на железнодорожной платформе «Гума». Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава поприветствовал зрителей, зачитав поздравление министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина.

«День признания Независимости символизирует собой новый этал духовного возрождения народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на самостоятельное развитие и уверенное вхождение в мировое сообщество в качестве субъекта международного права. За прошедшие пятнадцать лет Абхазия прошла большой путь становления государственности. Между Абхазией и Россией подписан ряд важных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта», – говорится в поздравительном тексте.

Он также напомнил, что в июле этого года было подписано Соглашение, нацеленное на углубление дружбы и сотрудничества между столицами России и Абхазии, в рамках которого Правительство Москвы будет и впредь оказывать всемерное содействие народу республики в решении различных задач.

После этого Государственная хоровая капелла исполнила произведения абхазских, русских и зарубежных композиторов, абхазских народных песен, которые являются золотым фондом музыкальной культуры, русской духовной музыки и песен народов мира.

В программе прозвучали такие композиции как «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя, «Отхарская трудовая» в обработке абхазского композитора Нодара Чанба, «Маленький принц» Микаэла Таривердиева, «Ой, полным – полна моя коробушка», «Катюша» и другие. Концерт завершился древним хоралом «Многая лета» на абхазском языке.