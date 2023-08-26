В АБХАЗИЯ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ
Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. В День международного признания независимости Республики Абхазия почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Почтить память погибших пришли вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, депутаты Парламента, члены правительства, делегация представителей Совета Федерации и Госдумы РФ, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, матери погибших, представители общественности.
Сегодня республика отмечает 15-летие со Дня международного признания независимости Российской Федерацией.