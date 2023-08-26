В приближении Дня признания Абхазии решающую роль сыграл первый президент Владислав Григорьевич Ардзинба, возглавивший национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания почтил память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в с. Нижняя Эшера

Его выдающиеся личностные качества, профессионализм, патриотизм и несгибаемая воля помогли изгнать грузинского агрессора с территории Абхазии и одержать долгожданную победу в Отечественной войне народа Абхазии.

15 лет назад Президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости и государственного суверенитета Абхазии и Южной Осетии.