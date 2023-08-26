АСЛАН БЖАНИЯ ОТДАЛ ДАНЬ ПАМЯТИ СЕРГЕЮ БАГАПШ

Глава государства, члены правительства, депутаты, общественность и гости республики отдали дань памяти и возложили цветы к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш.

Талант Сергея Васильевича Багапш, как профессионального дипломата-переговорщика, открытость и готовность к диалогу позволили значительно наладить масштабные контакты как в России, так и за рубежом.

И если Владислав Ардзинба был основоположником современного Абхазского государства, то с именем Сергея Багапш напрямую связано признание независимости Абхазии Российской Федерацией и рядом других стран.