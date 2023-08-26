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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С 15-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Суббота, 26 августа 2023 17:09
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С 15-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжания по случаю 15-ой годовщины международного признания независимости республики.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости Республики Абхазия.

В августе 2008 года Россия, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, признала государственный суверенитет республики. За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства. Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания. С уважением, Владимир Путин».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 26 августа 2023 17:13

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