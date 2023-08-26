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Абхазия Информ

НА 75-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЯЧЕСЛАВ ЭШБА

Новости Суббота, 26 августа 2023 17:13
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НА 75-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЯЧЕСЛАВ ЭШБА

Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. На 75-ом году ушел из жизни Герой Абхазии, генерал-майор, экс-министр обороны, бывший командующий ВВС РА Вячеслав Ахметович Эшба.

В связи с кончиной ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Героя Абхазии, генерал-майора, командующего Военно-воздушными силами Республики Абхазия (с 1993 по 2009 г.), бывшего министра обороны Республики Абхазия, директора республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба» Вячеслава Ахметовича Эшба Распоряжением премьер-министра Александра Анкваба создана комиссия по организации похорон под председательством министра обороны Республики Абхазия Владимира Ануа.

Прощальная церемония состоится 28 августа (понедельник) в 15.00 в с. Дурипш Гудаутского района.

***

В. Эшба в 1970 году окончил Егорьевское авиационно-техническое училище, в 1973 г. – Кременчугское лётное училище, в 1983 г. – Ленинградскую академию гражданской авиации. Работал пилотом на гражданских самолётах, командиром Сухумского авиаотряда.

С первых дней грузино-абхазской войны выполнял боевые полёты.

С августа 1992 г. по январь 1993 г. – командир транспортного авиационного отряда.

В 1993-2009 гг. – командующий военно-воздушными силами Абхазии.

За время войны дополнительно освоил самолёты Л-39, Як-52 и вертолет Ми-8, выполнял полёты по доставке оружия и боеприпасов на Восточный фронт, а также боевые полёты по уничтожению живой силы и техники противника.

После войны принимал участие в ликвидации диверсионно-террористической группы в Гулрыпшском районе (1997), в антитеррористической операции в Кодорском ущелье (октябрь 2001), освобождении верхней части Кодорского ущелья (август 2008).

В 2003-2004 гг. Вячеслав Эшба, будучи командующим ВВС РА, одновременно возглавлял Минобороны РА.

В 2009 году ушёл в отставку с поста командующего ВВС РА.

С 2009 – генеральный директор Сухумского международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 26 августа 2023 17:21

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