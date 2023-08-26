ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА РДЮСШ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА «ЛЕТНИЙ ПЕТЕРБУРГ-2023»

Лучшим игроком турнира был признан Тигран Манукян, защитником – Захар Поляков, нападающим – Роман Кубышкин.

Тренирует команду Мераб Квеквескири.

Отметим, что на турнире Захара Полякова заметили селекционеры «ЦСКА» и пригласили на просмотр. Уже завтра наш спортсмен отправляется в Москву.