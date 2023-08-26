ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА РДЮСШ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА «ЛЕТНИЙ ПЕТЕРБУРГ-2023»
Новости Суббота, 26 августа 2023 17:25
Сухум. 26 августа 2023. Абхазия-Информ. Футбольная команда Республиканской детско-юношеской спортивной школы стала победителем турнира среди детско-юношеских команд 2008 года рождения «Летний Петербург-2023».
Лучшим игроком турнира был признан Тигран Манукян, защитником – Захар Поляков, нападающим – Роман Кубышкин.
Тренирует команду Мераб Квеквескири.
Отметим, что на турнире Захара Полякова заметили селекционеры «ЦСКА» и пригласили на просмотр. Уже завтра наш спортсмен отправляется в Москву.
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