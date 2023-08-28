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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК НАНХУА

Новости Понедельник, 28 августа 2023 11:47
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК НАНХУА

Сухум. 28 августа 2023. Абхазия-Информ. Сегодня во всех православных храмах Абхазии проходят богослужения в честь одного из главных православных праздников – Успения Пресвятой Богородицы. На абхазском языке этот день называется Нанхуа. В этот день абхазы-христиане накрывают дома поминальную трапезу.

Христиане знают, что на земле существуют четыре удела Божьей Матери. Одним из них является Абхазия. Абхазы особо почитают Мать – Анпсха и счмтают покровительницей.

В абхазских семьях в этот день вспоминают умерших родственников. По традиции глава семьи должен встать с утра пораньше и обратиться с молитвой к Богу о благословении. Женщина должна начать этот день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу. Стоит отметить, что накрывать столы принято с плодами сезонного урожая: медом, инжиром, дыней, кукурузой и орехом. Также в этот день в домах зажигают свечи.

Самые большие и самые значительные храмы Абхазии посвящались Богородице. Всемирно известная святыня – храм в Лдзаа, близ Пицунды (Анан Лдзааных) посвящен Пресвятой Богородице.

С чудом пицундской иконы Богородицы исторически связана знаменитая победа 737 года над арабами под стенами Анакопии, когда Абхазия навсегда отстояла свою независимость в то время, когда соседние с Абхазией страны потерпели от них поражения, закончившиеся для одних временным принятием ислама, а для других еще и многовековым включением в состав халифата.

В память об Анакопийском чуде в древней Анакопии – современном Новом Афоне – братия русского староафонского Пантелеймонова монастыря (Русикон) выстроила в 19 веке Новоафонский монастырь, крупнейший в сегодняшней Абхазии, принеся с собой из старого Афона список чудотворной Иверской иконы с надвратной церкви староафонского монастыря Ивирон.

На средневековых картах на месте нынешнего села Алахадзы (между Пицундой и Гагрой) показано место, которое называется Санта-София. Это означает, что и здесь был храм, посвященный Богоматери.

В Лыхны (Гудаутский район), который является историческим центром абхазской культуры, каждая семья почитает Анан-Лыхных – храм Лыхненской Богоматери, построенный в 1066 году.

В Абхазии христианство удивительно переплелось с более древними языческими традициями. Христианскими святынями стали и языческие святилища. Например, с именем Богородицы связано и самое известное святилище в Абхазии – Дыдрыпщь-ныха. Немного не доходя до вершины горы, лежит большой камень под дубом, с вырезанным на нем Образом Божьей Матери.

Носит Ее имя и самый старый храм Абхазии – собор в cеле Мыку (10 век).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 28 августа 2023 12:23

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