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Абхазия Информ

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Новости Понедельник, 28 августа 2023 11:50
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ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Сухум. 28 августа 2023. Абхазия-Информ. 26 августа текущего года примерно в 02:30 в г. Пицунда возле кафе «Терраса», житель с. Лдзаа Барциц Михаил Лютикович 1999 г.р. произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе оружия начальника ГАИ по Гагрскому району  Бганба Хаджарата Львовича 1986 г.р., проживающего в г. Пицунда, после чего с места преступления скрылся. В результате Бганба Х. Л. с огнестрельным ранением в область левой ноги был доставлен в ЦРБ г. Гагра.

По данному факту 26.08.2023 г. прокуратурой Гагрского района в отношении гр-на Барциц М. Л. по ч. 1. ст. 105 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 217 (Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия) УК РА возбуждено уголовное дело.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержания гр-на Барциц М. Л. проводят сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с ОУР УВД по Гагрскому району.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 августа 2023 12:26

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