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ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
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ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

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РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД СПОРТСМЕНОМ ИЗ ЮАР КСОЛИСАНИ НДОНГЕНИ

Новости Понедельник, 28 августа 2023 11:59
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ХАРИТОН АГРБА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД СПОРТСМЕНОМ ИЗ ЮАР КСОЛИСАНИ НДОНГЕНИ

Сухум. 28 августа 2023. Абхазия-Информ. Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над спортсменом из ЮАР Ксолисани Ндонгени на вечере бокса «Ночь чемпионов IBA», который прошел в подмосковном Серпухове.

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) – это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.

Турниры серии «Ночь чемпионов» объединяют лучших боксеров мира, которые встречаются друг с другом в поединках по правилам профессионального бокса.

Турнир приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всем мире 27 августа.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 августа 2023 11:59

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