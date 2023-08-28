ХАРИТОН АГРБА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД СПОРТСМЕНОМ ИЗ ЮАР КСОЛИСАНИ НДОНГЕНИ

Сухум. 28 августа 2023. Абхазия-Информ. Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над спортсменом из ЮАР Ксолисани Ндонгени на вечере бокса «Ночь чемпионов IBA», который прошел в подмосковном Серпухове.

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) – это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.