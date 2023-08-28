ХАРИТОН АГРБА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД СПОРТСМЕНОМ ИЗ ЮАР КСОЛИСАНИ НДОНГЕНИ
Сухум. 28 августа 2023. Абхазия-Информ. Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над спортсменом из ЮАР Ксолисани Ндонгени на вечере бокса «Ночь чемпионов IBA», который прошел в подмосковном Серпухове.
«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) – это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.
Турниры серии «Ночь чемпионов» объединяют лучших боксеров мира, которые встречаются друг с другом в поединках по правилам профессионального бокса.
Турнир приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всем мире 27 августа.