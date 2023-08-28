В ОРЕНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

По результатам деловой программы и работы над игровыми «государствами» участники прокачали навыки по анализу ситуации в условиях ограниченного времени, по коммуникации и действию в сложной среде, научились делать выбор.

Лидеры команд презентовали три продукта форума: декларацию многополярного мира, целью которой является изменение представления о работе многополярного мира и психологические установки игроков на внутренние и внешние процессы в государствах и мире; игру «35 вопросов до 35» (участники разработали вопросы, на которые каждый человек должен ответить до 35 лет), игра включает блоки самоопределения, целеполагания, проблематизации, организации, принятия и реализации решений; образ международной детской организации,

миссия – сделать детство доступно для каждого.

Все сценарии игры были основаны на примерах из жизни. Главным итогом стала идея создания декларации полицентричного мира и организация новой площадки для дискуссий на Всемирном фестивале молодежи 2024 года.

Участникам были вручены сертификаты и они продолжив традицию, написали послания тем, кто приедет на Международный форум в следующем году.

В Международном форуме принимали участие 17 молодых людей из Республики Абхазия, руководил делегацией главный специалист молодежного отдела Госкомитета Ахра Бебия.