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Абхазия Информ

В ОРЕНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Новости Понедельник, 28 августа 2023 12:00
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В ОРЕНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 28 августа 2023. Абхазия-Информ. В Оренбурге во Дворце культуры и спорта «Газовик» завершился Международный молодежный форум «Евразия Global».

С его окончанием участников поздравили директор Всемирного фестиваля молодежи, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, директор Международного молодежного форума «Евразия Global» Анастасия Алферова, директор департамента молодежной политики Оренбургской области Сергей Молчанов.

По результатам деловой программы и работы над игровыми «государствами» участники прокачали навыки по анализу ситуации в условиях ограниченного времени, по коммуникации и действию в сложной среде, научились делать выбор.

Лидеры команд презентовали три продукта форума: декларацию многополярного мира, целью которой является изменение представления о работе многополярного мира и психологические установки игроков на внутренние и внешние процессы в государствах и мире; игру «35 вопросов до 35» (участники разработали вопросы, на которые каждый человек должен ответить до 35 лет), игра включает блоки самоопределения, целеполагания, проблематизации, организации, принятия и реализации решений; образ международной детской организации,

миссия – сделать детство доступно для каждого.

Все сценарии игры были основаны на примерах из жизни. Главным итогом стала идея создания декларации полицентричного мира и организация новой площадки для дискуссий на Всемирном фестивале молодежи 2024 года.

Участникам были вручены сертификаты и они продолжив традицию, написали послания тем, кто приедет на Международный форум в следующем году.

В Международном форуме принимали участие 17 молодых людей из Республики Абхазия, руководил делегацией главный специалист молодежного отдела Госкомитета Ахра Бебия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 28 августа 2023 12:02

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