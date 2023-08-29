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Абхазия Информ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 29 августа 2023 22:57
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В СУХУМЕ

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. В одном из частных домовладений по улице Жданова произошёл взрыв. Сигнал о ЧП поступил в МЧС РА в 11 часов 40 минут. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пиротехнического отдела, медицинского управления МЧС, а также спасатели и пожарные. Туда же прибыл глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния.

В результате взрыва два человека погибли, один доставлен в больницу. По данному факту ведется следствие.

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