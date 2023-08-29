ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В СУХУМЕ

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. В одном из частных домовладений по улице Жданова произошёл взрыв. Сигнал о ЧП поступил в МЧС РА в 11 часов 40 минут. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пиротехнического отдела, медицинского управления МЧС, а также спасатели и пожарные. Туда же прибыл глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния.