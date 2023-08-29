Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. В четверг 31 августа в Сухуме на площадке Ruin bar (проспект Леона, 1) пройдет экологический фестиваль кино «Аиаҵәа». Организаторы фестиваля – общественная организация «Абхаз Деск». Мероприятие проводится в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», осуществляемого в Абхазии при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.