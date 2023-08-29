ФЕСТИВАЛЬ КИНО «АИАҴӘА»
Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. В четверг 31 августа в Сухуме на площадке Ruin bar (проспект Леона, 1) пройдет экологический фестиваль кино «Аиаҵәа». Организаторы фестиваля – общественная организация «Абхаз Деск». Мероприятие проводится в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», осуществляемого в Абхазии при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.
В программе фестиваля: эко-маркет с продукцией местных ремесленников, открытые лекции, мастер-классы, книжная ярмарка, просмотр и обсуждение конкурсных фильмов.
Время работы фестиваля: 17:00 – 22:00
ПРОГРАММА АИАҴӘА ECO FILM FEST
17:00 – начало работы фестивальных площадок, эко-ярмарки и мастер-классов
17:10 – официальное открытие фестиваля
17:20 – открытие лектория
18:00 - закрытие зоны мастер-классов
19:00 – старт кино-показов
21:50 – завершение кино-показов, подведение итогов фестиваля, награждение участников
22:00 – Afterparty
Расписание работы лектория:
17:20 – 18:00 «Сортировка и переработка вторсырья в Абхазии».
Спикер: Михаил Кирия
18:00 – 18:40 «Светлая сторона моды: как осознанное потребление делает мир ярче»
Спикеры: Русудан Кобякова и Сабина Харджелия
Расписание работы зоны мастер-классов:
17:00 – 18:00 мастер-класс по переработке бумаги от «Акьаад»
17:00 – 18:00 мастер-класс по созданию открытки из переработанной бумаги от «Акьаад»
Расписание работы кинотеатра:
19:00 – док/ф «Мусор», автор Инесса Лакоя
19:55 - х/ф «Двуличие», реж. Валерия Лакирбая
20:05 - х/ф «Как мы провели лето», реж. Елизавета Франкопуло
20:15 - док/ф «Цена воды», автор Наала Мукба
20:50 – рекламный ролик #спасемпальмывместе, Арутан Читанава для Colors of nation
20:55 - х/ф «Полиэтилен», реж. Александра Авидзба
21:10 - док/ф «Последний город страны», реж. Давид Чакаберия
21:20 - х/ф «Дзызлан», реж. Сандро Аблотия
Время работы Книжной ярмарки: 17:00 - 21:00
Время работы Эко-маркета: 17:00 - 21:00
Участники эко-маркета:
• Rama Ceramics – студия керамики
• Redbird Home – текстиль для дома/ авоськи
• GET – шопперы, изготовленные из 100% хлопка
• OVEN – этнический концепт-стор
• «Вольный мыловар» - натуральная косметика
• Акьаад – переработанная бумага для создания открыток, сертификатов, визиток,
пригласительных
• «Сделано морем» - украшения ручной работы, сделанные из морского стекла и сухоцветов
• Colors of nation – лимитированные изделия с арт-принтами
• Market Space – garage sale винтажной одежды и маркет эко-товаров
• Ferma Lapinyh – натуральная косметика и свечи ручной работы
• «Алёнкины игрушки» – игрушки ручной работы