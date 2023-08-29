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Абхазия Информ

ФЕСТИВАЛЬ КИНО «АИАҴӘА»

Новости Вторник, 29 августа 2023 23:00
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ФЕСТИВАЛЬ КИНО «АИАҴӘА»

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. В четверг 31 августа в Сухуме на площадке Ruin bar (проспект Леона, 1) пройдет экологический фестиваль кино «Аиаҵәа». Организаторы фестиваля – общественная организация «Абхаз Деск». Мероприятие проводится в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», осуществляемого в Абхазии при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.

В программе фестиваля: эко-маркет с продукцией местных ремесленников, открытые лекции, мастер-классы, книжная ярмарка, просмотр и обсуждение конкурсных фильмов.

Время работы фестиваля: 17:00 – 22:00

ПРОГРАММА АИАҴӘА ECO FILM FEST

17:00 – начало работы фестивальных площадок, эко-ярмарки и мастер-классов

17:10 – официальное открытие фестиваля

17:20 – открытие лектория

18:00 - закрытие зоны мастер-классов

19:00 – старт кино-показов

21:50 – завершение кино-показов, подведение итогов фестиваля, награждение участников

22:00 – Afterparty

Расписание работы лектория:

17:20 – 18:00 «Сортировка и переработка вторсырья в Абхазии».

Спикер: Михаил Кирия

18:00 – 18:40 «Светлая сторона моды: как осознанное потребление делает мир ярче»

Спикеры: Русудан Кобякова и Сабина Харджелия

Расписание работы зоны мастер-классов:

17:00 – 18:00 мастер-класс по переработке бумаги от «Акьаад»

17:00 – 18:00 мастер-класс по созданию открытки из переработанной бумаги от «Акьаад»

Расписание работы кинотеатра:

19:00 – док/ф «Мусор», автор Инесса Лакоя

19:55 - х/ф «Двуличие», реж. Валерия Лакирбая

20:05 - х/ф «Как мы провели лето», реж. Елизавета Франкопуло

20:15 - док/ф «Цена воды», автор Наала Мукба

20:50 – рекламный ролик #спасемпальмывместе, Арутан Читанава для Colors of nation

20:55 - х/ф «Полиэтилен», реж. Александра Авидзба

21:10 - док/ф «Последний город страны», реж. Давид Чакаберия

21:20 - х/ф «Дзызлан», реж. Сандро Аблотия

Время работы Книжной ярмарки: 17:00 - 21:00

Время работы Эко-маркета: 17:00 - 21:00

Участники эко-маркета:

• Rama Ceramics – студия керамики

• Redbird Home – текстиль для дома/ авоськи

• GET – шопперы, изготовленные из 100% хлопка

• OVEN – этнический концепт-стор

• «Вольный мыловар» - натуральная косметика

• Акьаад – переработанная бумага для создания открыток, сертификатов, визиток,

пригласительных

• «Сделано морем» - украшения ручной работы, сделанные из морского стекла и сухоцветов

• Colors of nation – лимитированные изделия с арт-принтами

• Market Space – garage sale винтажной одежды и маркет эко-товаров

• Ferma Lapinyh – натуральная косметика и свечи ручной работы

• «Алёнкины игрушки» – игрушки ручной работы

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 августа 2023 23:05

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