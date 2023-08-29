УСПЕХ АБХАЗСКИХ ШАХМАТИСТОВ

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. Абхазские шахматисты успешно выступили на детско-юношеском и взрослом рейтинговом турнире по быстрым шахматам, который прошел 27 августа в спорткомплексе «Юность» города Адлера. Соревнования были разделены на четыре рейтинговые группы: А, В, С и D.