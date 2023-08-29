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Абхазия Информ

УСПЕХ АБХАЗСКИХ ШАХМАТИСТОВ

Новости Вторник, 29 августа 2023 23:06
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УСПЕХ АБХАЗСКИХ ШАХМАТИСТОВ

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. Абхазские шахматисты успешно выступили на детско-юношеском и взрослом рейтинговом турнире по быстрым шахматам, который прошел 27 августа в спорткомплексе «Юность» города Адлера. Соревнования были разделены на четыре рейтинговые группы: А, В, С и D.

По итогам девяти партий в группе «D» первое место заняла София Авидзба (Гудаута), в группе «С» первое место занял Дэвид Карапетян (Гудаута), второе место заняла Айгюль Джамавова (Гагра), в группа «В» второе место занял Руслан Мукба (Пицунда), третье – Сария Лакоба (Гудаута).

Во взрослой рейтинговой группе, турнира «А» достойно выступили Адамыр Кокоскир (Гагра), Георгий Георгиян (Гагра), Дамир Халваш (Гудаута), Илья Шмаль (Гагра), Михаил Таркил (Гагра) и Армен Топчян (Гулрыпш).

Организатором соревнования выступал педагогический шахматный союз России (ПШС).

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 29 августа 2023 23:08

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