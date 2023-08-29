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Абхазия Информ

ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 29 августа 2023 23:09
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ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Дня города Москвы, прошли в Сухумском олимпийском бассейне. В соревнованиях приняли участие 45 молодых спортсменов – до 11 лет и от 12 до 16 лет – это представители местных секций по плаванию.

«Все мы знаем, что в советское время водные виды спорта были очень популярны в Абхазии. И очень хорошо, что в наши дни плавание обретает вторую жизнь. В этом большая заслуга тренеров, детишек и тех кто восстановил этот бассейн. Мне хочется надеяться, что благодаря подобным мероприятиям данный вид спорта станет более популярным, и в ближайшее время будут созданы условия для занятия плаванием круглый год», – сказал гендиректор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава, открывая мероприятие.

Участники соревнований выступили в вольном стиле, плавании на спине, брассе и баттерфляе – в дистанции на 50 метров.

Победителям вручили кубки, медали и грамоты. Также каждый участник соревнований получил подарки от Правительства Москвы.

Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 августа 2023 23:10

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