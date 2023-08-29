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Абхазия Информ

МВД УСИЛИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Новости Вторник, 29 августа 2023 23:11
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МВД УСИЛИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Сухум. 29 августа 2023. Абхазия-Информ. 242 протокола об административных правонарушениях составлено сотрудниками Госавтоинспекции в ходе рейдовых профилактических мероприятий 28 августа. Рейд проходил под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут.

В связи с частыми обращениями граждан, жалобами на поведение маршруток, основной упор сотрудники сделали на водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. Сотрудники проверяют водителей тщательно, особо реагируя на управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Уже за первые два часа рейда было выявлено два водителя в наркотическом опьянении, перевозивших граждан.

Статистика показывает, что большое количество ДТП совершается водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники милиции работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, соблюдению правил дорожного движения. Всего в ходе рейда 28 августа выявлено 12 водителей в нетрезвом состоянии, управлявших автотранспортным средством. Все они были отстранены от управления автомобилем. Нарушители подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 6 месяцев.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 29 августа 2023 23:13

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