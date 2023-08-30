АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Ваш опыт и высокий профессионализм, взвешенный подход в принятии политических решений являются образцом ответственного государственного деятеля.

Много лет Вы самозабвенно служите своему народу и отстаиваете интересы Республики Беларусь. Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений.

В этот праздничный день искренне желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Беларуси – мира и процветания».