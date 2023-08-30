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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Среда, 30 августа 2023 15:51
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравительном письме говорится:.

«Уважаемый Александр Григорьевич!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Ваш опыт и высокий профессионализм, взвешенный подход в принятии политических решений являются образцом ответственного государственного деятеля.

Много лет Вы самозабвенно служите своему народу и отстаиваете интересы Республики Беларусь. Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений.

В этот праздничный день искренне желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Беларуси – мира и процветания».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 августа 2023 15:55

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