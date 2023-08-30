30 АВГУСТА В АБХАЗИИ ВСПОМИНАЮТ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ
Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. Сегодня во всем мире отмечают Международный день пропавших без вести. Цветы к мемориалу в столичном Парке Славы возложили матери погибших, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, члены правительства, горожане.
Для Абхазии это важная и скорбная дата: до сих пор десятки семей не располагают сведениями о судьбе своих близких родственников, подавляющая часть которых – это люди, пропавшие во время Отечественной войны народа Абхазии.
Родные давно потеряли надежду увидеть их живыми, но хотят хотя бы похоронить их останки, как того требуют абхазские обычаи.
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