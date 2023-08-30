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Абхазия Информ

В АГУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новости Среда, 30 августа 2023 16:17
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В АГУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора АГУ, академика Алеко Гварамия с директором Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской Академии наук, доктором физико-математических наук, профессором, академиком Арутюном Аветисяном.

На встрече обсуждались вопросы цифровизации, внедрения и развития новых информационных технологий, в частности, в научно-образовательной деятельности университета.

В мероприятии приняли участие председатель парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба, первый проректор АГУ Роман Дбар, проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия, декан физико-математического факультета Ниазбей Пачулия, заведующий кафедрой математического анализа Роберт Ласуриа, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Адгур Капба, руководитель сектора информационных технологий Центра лингвистики и информационных технологий АГУ Андрей Абухба, директор Информационно-вычислительного центра университета Сергей Гиндия и другие.

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова является научно-исследовательским учреждением отделения математических наук Российской академии наук, ведущее фундаментальные и прикладные исследования в области информатики, который был основан в 1994 году на базе бывшего Института проблем кибернетики РАН.

Об этом сообщает Отдел информации и медиакоммуникации АГУ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 30 августа 2023 16:19

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