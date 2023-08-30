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Абхазия Информ

РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ИМЕВШЕЕ МЕСТО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГАГРСКОМ ПАРКЕ

Новости Среда, 30 августа 2023 17:00
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РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ИМЕВШЕЕ МЕСТО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГАГРСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. У потерпевшего, отдыхавшего в парке «Принца Ольденбургского» на тот момент неустановленным лицом была совершена кража сумки с личным имуществом, мужчина с заявлением обратился в дежурную часть УВД по Гагрскому району.

Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска районного управления внутренних дел установили личность подозреваемого в совершении данного преступления и задержали в с. Багрыпста Ниазян Дереник Багратовича 1980 г.р., гражданина республики Армения, находящегося на отдыхе в Абхазии.

При личном досмотре сотрудниками милиции у подозреваемого были обнаружены похищенные предметы. А именно, сумка с документами на имя заявителя и денежные средства в сумме 65.000 рублей.

Похищенное имущество изъято, опознано и возвращено владельцу. В отношении гражданина Ниазян по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 30 августа 2023 17:02

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