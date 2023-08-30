ЖИТЕЛЮ Г. СУХУМ ВМЕНЯЕТСЯ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю г. Сухум Амичба Эрику Гивиевичу 1978 г.р. Амичба был задержан, когда следовал на автомобиле «Митсубиси» по ул. Гумистинская в г. Сухум в результате совместно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и службы Государственной безопасности Республики Абхазия.

При личном досмотре у мужчины были обнаружены заизолированные свертки в которых содержалось белое вещество, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое средство «метадон». Так же изъяты банковские карты и два сотовых телефона фирмы «Поко» и «Редми».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обследовано транспортное средство гражданина Амичба. В одном из отсеков салона автомобиля за бытовыми предметами в бумажной салфетке были спрятаны аналогичные ранее изъятым заизолированные свертки. В общей сложности сотрудники УКОН обнаружили 8 готовых к реализации упаковок с наркотическим веществом. Принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон» так же установлена экспертами криминалистического центра МВД Абхазии.

Как пояснил гражданин Амичба, обнаруженные свертки с наркотическим веществом он хранил частично для личного употребления, а часть для сбыта, которые реализовывал путем тайных закладок.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанного и, так же в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, последний указал на места ранее сделанных закладок.

На участках местности в г. Сухум по ул. Героев пограничников и улице Аргун, а также по ул. Эшерской в Сухумском районе сотрудниками УКОН было обнаружено и изъято еще 5 свертков с расфасованным в них аналогичным наркотическим веществом, которые не дошли до конечного потребителя.

В общей сложности, масса изъятого у гражданина Амичба наркотического средства «метадон», согласно справке экспертов, составила более 11.300 граммов, что является особо крупным размером.

В отношении Эрика Амичба, в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, возбуждено уголовное дел. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.