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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИЦ

Новости Среда, 30 августа 2023 22:03
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ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИЦ

Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. С 6 по 8 сентября в залах Сухумской крепости будет проходить выставка абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба. Креативная инсталляция будет содержать работы из стекла, пластика, других переработанных материалов, ассамбляж из ткани в стиле пэчворкинг.

Проект называется «Хрупкость», реализован при поддержке «благотворительного фонда социально-культурных инициатив» (абхазское НКО).

Выставка позволит посетителям прочувствовать стремительно нависающие над городом угрозы и задаться важным вопросом, насколько хрупко наше городское пространство.

По мнению авторов совместной выставки Дианы Хинтба и Апщи Хагба «у искусства не стоит задача кого-то спасти, но есть возможность изменить чье-то мнение, пересмотреть взгляды, привлечь внимание.

Об этом сообщает Агентство социальной информации.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 30 августа 2023 22:05

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