Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. С 6 по 8 сентября в залах Сухумской крепости будет проходить выставка абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба. Креативная инсталляция будет содержать работы из стекла, пластика, других переработанных материалов, ассамбляж из ткани в стиле пэчворкинг.