ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИЦ
Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. С 6 по 8 сентября в залах Сухумской крепости будет проходить выставка абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба. Креативная инсталляция будет содержать работы из стекла, пластика, других переработанных материалов, ассамбляж из ткани в стиле пэчворкинг.
Проект называется «Хрупкость», реализован при поддержке «благотворительного фонда социально-культурных инициатив» (абхазское НКО).
Выставка позволит посетителям прочувствовать стремительно нависающие над городом угрозы и задаться важным вопросом, насколько хрупко наше городское пространство.
По мнению авторов совместной выставки Дианы Хинтба и Апщи Хагба «у искусства не стоит задача кого-то спасти, но есть возможность изменить чье-то мнение, пересмотреть взгляды, привлечь внимание.
Об этом сообщает Агентство социальной информации.
Последнее от Super User
- ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ОТДОХНУТЬ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН?
- ЖИТЕЛЮ Г. СУХУМ ВМЕНЯЕТСЯ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
- РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ИМЕВШЕЕ МЕСТО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГАГРСКОМ ПАРКЕ
- В АГУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- УЧИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ КОРЕИ РАЗРЕШИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА УЧЕНИКОВ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ