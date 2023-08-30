ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ОТДОХНУТЬ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН?
Новости Среда, 30 августа 2023 22:07
Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. Туроператоры порекомендовали несколько бюджетных направлений для отдыха в бархатный сезон. Одним из самых доступных мест для отдыха в бархатный сезон является Абхазия. Этот курортный район предлагает разнообразные варианты размещения, начиная от пятизвездочных отелей «все включено» до более скромных трехзвездочных вариантов с завтраками.
Цены на туры в Абхазию начинаются от 40 тысяч рублей на двоих, что делает этот выбор очень привлекательным для туристов.
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