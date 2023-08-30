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Абхазия Информ

ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ОТДОХНУТЬ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН?

Новости Среда, 30 августа 2023 22:07
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ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ОТДОХНУТЬ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН?

Сухум. 30 августа 2023. Абхазия-Информ. Туроператоры порекомендовали несколько бюджетных направлений для отдыха в бархатный сезон. Одним из самых доступных мест для отдыха в бархатный сезон является Абхазия. Этот курортный район предлагает разнообразные варианты размещения, начиная от пятизвездочных отелей «все включено» до более скромных трехзвездочных вариантов с завтраками.

Цены на туры в Абхазию начинаются от 40 тысяч рублей на двоих, что делает этот выбор очень привлекательным для туристов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 августа 2023 22:09

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