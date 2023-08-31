ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К УЧЕБНОМУ ГОДУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С. АТАРА

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. Аслан Бжания ознакомился с ходом подготовки к учебному году в средней школе с. Атара. Глава государства осмотрел классы, учительский кабинет, спортзал и поблагодарил всех, кто принимал участие в ремонте школы.

«Это очень радостное событие, которое означает, что у нас в стране есть немало людей, желающих совершать благие дела. Ремонт в школе произведен на высочайшем уровне, детям будет приятно обучаться в классах, также на стендах представлено много полезной информации. Школа выглядит прекрасно, надеюсь, что это послужит хорошим стимулом для детей и они станут старательно учиться», – отметил Бжания.

Глава государства поблагодарил депутата Резо Зантария, главу армянской общины Абхазии Алика Минасян, жителей села Атара, а также всех, кто оказал поддержку школе. Аслан Бжания вручил Светлане Бутба, директору школы, сертификат на приобретение компьютерной техники для школы, выразив при этом уверенность, что после капремонта в школе будет больше учащихся.

Глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава подарил школе компьютер, принтер и книги и поблагодарил всех, кто содействовал ремонту школы. Он также отметил, что жительница села Атара Камилла Квициния участвовала в организации субботников.

Депутат Резо Зантария, один из основных спонсоров, сказал, что нужно было создать условия для детей, чтобы им было интересно учиться, а желание помочь школе есть у каждого гражданина страны.

«Человек понимает смысл жизни только через служение обществу. Наверное, моё желание быть полезным привело к тому, что я смог найти силы, которые направил на строительство. Я не мог остаться безучастным после того, как увидел условия, в которых были вынуждены учиться дети. Жители села с большой радостью и оптимизмом восприняли это. Они помогли разгрузить около 20 самосвалов с гравием. Общими усилиями нам удалось сделать что-то полезное», – сказал Зантария.

Далее он добавил, что в этом году они выделили лучшего учителя в Атарской школе, которого было решено наградить денежной премией.

От имени коллектива школы, родителей и учеников директор школы Светлана Бутба поблагодарила за оказанную помощь, отметив, что заменена кровля, окна, полностью проведены внутренние ремонтные работы, школа готова к новому учебному году.

В завершение Аслан Бжания поздравил педагогический коллектив Атарской средней школы с началом учебного года и пожелал успехов в их важной и ответственной работе.

Об этом сообщает сайт президента.