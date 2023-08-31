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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. АРАКИЧ

Новости Четверг, 31 августа 2023 14:46
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. АРАКИЧ

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. В преддверии 1 сентября глава государства поздравил всех учащихся с началом учебного года и поблагодарил меценатов, участвовавших в восстановлении здания школы.

«Случилась беда, сгорела школа. Многие переживали, что к 1 сентября невозможно будет восстановить здание и начать учебный процесс. В мире происходит много чудес благодаря достойным людям, которых в Абхазии немало», – сказал Бжания.

Президент рассказал о добрых педагогических традициях Аракичской средней школы.

«Выпускники этой школы неоднократно подтверждали высокий уровень своих знаний. Уверен, что дети, которые пойдут здесь в первый класс, покинут стены этой школы высокообразованными людьми. Желаю всем успехов», – сказал Аслан Бжания.

Он выразил признательность руководству Администрации Очамчырского района за содействие в восстановлении обгоревшего учебного заведения, а также депутату Парламента Резо Зантария, оказавшему финансовую помощь в восстановлении школы.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 31 августа 2023 14:48

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