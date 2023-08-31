ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. АРАКИЧ
Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. В преддверии 1 сентября глава государства поздравил всех учащихся с началом учебного года и поблагодарил меценатов, участвовавших в восстановлении здания школы.
«Случилась беда, сгорела школа. Многие переживали, что к 1 сентября невозможно будет восстановить здание и начать учебный процесс. В мире происходит много чудес благодаря достойным людям, которых в Абхазии немало», – сказал Бжания.
Президент рассказал о добрых педагогических традициях Аракичской средней школы.
«Выпускники этой школы неоднократно подтверждали высокий уровень своих знаний. Уверен, что дети, которые пойдут здесь в первый класс, покинут стены этой школы высокообразованными людьми. Желаю всем успехов», – сказал Аслан Бжания.
Он выразил признательность руководству Администрации Очамчырского района за содействие в восстановлении обгоревшего учебного заведения, а также депутату Парламента Резо Зантария, оказавшему финансовую помощь в восстановлении школы.
Об этом сообщает сайт президента.
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