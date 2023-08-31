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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НУКРИ ГАДЕЛИЯ

Новости Четверг, 31 августа 2023 16:17
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НУКРИ ГАДЕЛИЯ

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело в отношении Гаделия Нукри Бадриевича,1997 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что 27 августа 2023 года в 13 часов 40 минут, в городе Гагра, по проспекту В.Г. Ардзинба, Гаделия Н.Б., находясь в автомашине марки «Honda Elysion» белого цвета с регистрационным знаком А967КК АВН на проезжей части, предназначенной для пешеходного перехода через Республиканскую трассу «Псоу-Ингур», действуя умышленно вопреки законным требованиям инспектора ДПС ОГАИ УВД по Гагрскому району лейтенанта милиции Бегян А.Ж., направленным на пресечение правонарушения и требования проверки водительских прав, выражая явную неприязнь, в целях воспрепятствования его законной деятельности, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, спровоцировал конфликт и нанес удар кулаком в область лица Бегян А.Ж.

Гаделия Н.Б. задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району. Судом Гагрского района в отношении Гаделия Н.Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 31 августа 2023 16:21

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