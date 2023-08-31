ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ВОДОПРОВОДА В С. ТАМЫШ

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на водозаборном сооружении в селе Тамыш. В инспекционной поездке главу государства сопровождали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, представители районной Администрации.

Депутат Парламента Резо Зантария подробно рассказал президенту об этапах работ по обеспечению водоснабжением жителей села.

Жители села изъявили желание пользоваться питьевой водой из скважины, которую обнаружили в советское время. Вода была высокого качества, и ею пользовались на хлебопекарном заводе в Тамыше.

«Так как остальные имеющиеся в селе скважины и колодцы не соответствуют современным стандартам воды, то было принято решение из собственных средств строить водопровод», – пояснил Зантария.

Протяженность работ составляет 15 км.

«На 9 млн рублей были приобретены трубы. Пробурили скважину, построено водозаборное сооружение», – сообщил депутат Парламента.

Завершить ремонтно-восстановительные работы и тем самым обеспечить 370 дворов села высококачественной питьевой водой планируется к середине сентября.