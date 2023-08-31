МЭР СТОЛИЦЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ИДУТ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал различные локации по столице, где проводятся ремонтно-восстановительные работы в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии.

На части улицы имени Владислава Ардзинба прокладывают новую водопроводную трубу от пересечения с улицей Агумава до Титова. Ремонт этой улицы заложен в план работ, которые нужно провести ко дню празднования 30-летия Победы.

После прокладки водопроводной трубы на этом же промежутке будут менять канализационные трубы, которые пролегают на глубине более трех метров. Все эти работы будут сопряжены с некоторыми неудобствами для горожан, так как вскроется дорожное полотно и движение на участке будет перекрыто.

Глава Администрации побывал на месте ремонтно-восстановительных работ в парке имени Тараса Шамба. Накануне завершили прокладку электрического кабеля под плафонами. Изготавливают новые столбы освещения, которые по стилистике будут похожи на столбы Индоевропейской телеграфной линии, которые здесь стояли ранее. Они тоже будут восстановлены и заново установлены в парке. Укладывается брусчатка по всему периметру парка.

Директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия рассказал, что на днях будет завезено оборудование по очистке и фильтрации воды, и рабочие приступят к восстановлению фонтана.

На Красному мосту завершается монтаж декоративных обрамлений. Уже изготовлены металлические ограждения, поломанные при авариях, на днях будут их устанавливать.

Работы планируется завершить ко Дню освобождения Сухума. К 27 сентября мост будет выкрашен в красный цвет, уточнил Астамур Пипия.

Продолжается восстановление исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к сухумской горе. Здесь уже выполнена основная часть работ.

«Горстройпроект» завершил ремонтно-восстановительные работы горельефа на каменной подпорной стене по улице Дзидзария.

По словам Астамура Пипия, были найдены контакты второго соавтора горельефа Владимира Шенгелия, который проживает в Германии, в Мюнхене. Один из соавторов, находящийся в Абхазии, назвал неподъемную сумму для «Горстройпроекта» для восстановления и привлечения его к ремонту. А Владимир Шенгелия безвозмездно поделился эскизами и зарисовками того, как изначально выглядели элементы горельефа. Восстановительные работы были проведены с нуля, все заново отлили, обработали специальными средствами, чтобы глиняные фигурки не разрушались со временем. Горельеф из 10 элементов подсвечен, чего раньше не было. Также заменили столбы освещения на этом отрезке улицы.

На выезде из Нового района для удобства горожан, в особенности пешеходов и пассажиров общественного транспорта, проведут реорганизацию дорожного движения – остановку обновят и немного передвинут, светофор для пешеходов перевесят, нанесут разметку и установят соответствующие дорожные знаки, а тротуарную часть обустроят, уложат брусчатку.

По словам Тимура Абгаджава, из средств городского бюджета будут обновлены еще несколько остановок в столице. А те остановки, которые арендованы под рекламные поверхности, будет ремонтировать коммерческая фирма.

Здесь же следует упомянуть, что администрация Сухума отремонтирует фасад многоквартирного дома по адресу Эшба, 191, который находится у въезда в столицу.

Фасад второго дома у въезда уже отремонтирован.

Об этом сообщает сайт столицы.