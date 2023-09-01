ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ ИНГУРГЭС

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания в ходе поездки в Восточную Абхазию проинспектировал работу ИнгурГЭС и на месте ознакомился с деятельностью крупнейшего энергетического комплекса. Глава государства побывал на перепадной ГЭС1, в машинном зале и на плотине перепадной ГЭС1. Затем он посетил в подземный машинный зал ИнгурГЭС и главный щит управления.

Председатель совета директоров ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал главе государства о том, как функционирует энергетический комплекс и каково его состояние на данный момент.

Мебония доложил о проведенных реабилитационных работах ИнгурГЭС и перепадной ГЭС1.

По итогам инспекции президент провел совещание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, главы Администрации Галского района Константина Пилия, председателя совета директоров ИнгурГЭС Леваном Мебония, руководства РУП «Черноморэнерго», депутатов Парламента Резо Зантария и Германа Качарава.

В ходе совещания обсуждались вопросы энергоснабжения республики и вопросы повышения безопасности эксплуатации гидроэлектростанции как в обычном режиме, так и в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

По окончании совещания президент Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов.

«Ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом году, и, тем не менее, осенью мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать и поэтому нужно будет обращаться к руководству России, чтобы обеспечить переток. Эти вопросы нужно рассматривать уже на этом этапе, чтоб знать, какие объемы запрашивать», – сказал Аслан Бжания.

Глава государства отметил, что с подобными ситуациями сталкивались многие сопредельные государства.

«В Грузии было время, когда свет отключали по 5,7,10 часов. Есть экономические подходы, они уже реализованы, и нам нужно будет идти по такому пути. Другого варианта просто нет», – сказал он.

Президент подчеркнул, что любые другие разговоры на эту тему носят исключительно популистский характер.

По словам Аслана Бжания, выработка товара и его доставка стоит денег.

«Эти деньги необходимо платить так же, как мы платим за хлеб, за муку, за сотовую связь и другие товары, которые мы потребляем. Электроэнергия такой же товар, который мы потребляем. Ее себестоимость – это первое, второе – производитель, тот кто доставляет эту электроэнергию, у него помимо себестоимости должна быть хоть какая-то норма прибыли, иначе им этим заниматься нет смысла. У нас электроэнергетика была подчинена политике. Так долго продолжаться не будет. Это исключительно отрасль экономики, и она должна жить по экономическим законам. И мы должны это усвоить и понять», – подчеркнул Аслан Бжания.

Что касается функционирования первой перепадной ГЭС, глава государства охарактеризовал ситуацию как «рабочую».

«Все агрегаты работают. Но этого мало, потребление вырастет, у нас очень высокий уровень износа сетевого хозяйства. Диспетчер констатировал, что мы теряем 80 млн рублей за несвоевременное получение перетока. Это зависит от состояния сетевого хозяйства. А чтобы привести сетевое хозяйство в нормативное состояние, нужны десятки миллиардов рублей. Это при том, что сверхплановые поступления в бюджет республики появились 2 года назад. Поэтому есть подходы, которые были реализованы всеми, кто оказывался в аналогичной ситуации. Иного пути нет», – заключил Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт президента.