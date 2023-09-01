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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Новости Пятница, 01 сентября 2023 12:17
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний.

Дорогие школьники и студенты Абхазии!

От всей души поздравляю вас с этим светлым и радостным праздником – Днем знаний!

Вы, молодое, подрастающее поколение, – будущее нашей страны, цвет нашей нации. И от того, насколько образованными и порядочными людьми вы станете, зависят конкурентоспособность и процветание Абхазии.

Я верю, что ваши старания и упорство приведут вас к вершинам и вся страна сможет гордиться вашим достижениями. Хочу напомнить, что наш народ прошел немало испытаний, защищая неотъемлемое право на построение свободного государства. За мир и суверенитет лучшие сыны Абхазии отдали свои жизни. Я убежден, что вы, помня их подвиг, будете прикладывать максимальные усилия в получении качественных знаний, продолжите дело старших, которые сражались за ваше право достойно жить, учиться и с уверенностью смотреть вперед.

Уважаемые педагоги! Хочу выразить искреннюю благодарность всем вам – учителям, которые с горячим сердцем посвящают себя образованию молодых людей Абхазии. Именно вы своей мудростью и опытом вдохновляете, воспитываете и обучаете наших детей.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам, чтобы новый учебный год принес не только знания, но и дружбу и веру в собственные силы. Пусть каждый из вас осознает, насколько огромен его потенциал, и всегда стремится к самосовершенствованию. Верьте в себя, продолжайте учиться и стремиться к новым горизонтам знаний. С вами Абхазия – страна с будущим!

Всему преподавательскому составу желаю крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, сил и терпения в вашем нелегком и благородном труде.

Еще раз поздравляю вас с Днем знаний!

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 01 сентября 2023 12:19

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