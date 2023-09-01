ЛАША АШУБА: «ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА»

«Уважаемые граждане Республики Абхазия! От имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравляю вас с началом нового учебного года!

Первый день сентября – это всегда радость встреч, цветы и улыбки, и поэтому главные наши поздравления – школьникам и студентам, их родителям, школьным учителям и преподавателям всех учебных заведений нашей страны.

В этот день открываются бескрайние возможности для каждого, кто войдет в школьные классы и студенческие аудитории для получения новых знаний.

Школа является одним из самых важных факторов в судьбе человека. С особой теплотой поздравляем первоклассников и желаем им удовольствия от общения со своими сверстниками и первым учителем, незабываемого знакомства с удивительным миром знаний. И пусть ярче раскроют свой потенциал все, кто вновь окунется в процесс учебы, чтобы в дальнейшем выбрать путь в своей жизни.

Наша страна гордится теми, кто вносил и вносит свой вклад в процесс обучения и воспитания новых поколений граждан Абхазии. Желаем всем учителям, преподавателям радости от успехов своих учеников, достижения новых профессиональных высот, научных и творческих побед, здоровья, благополучия и успешного учебного года».