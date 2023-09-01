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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА: «ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА»

Новости Пятница, 01 сентября 2023 12:20
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ЛАША АШУБА: «ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА»

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил школьников, студентов, родителей и преподавателей с началом нового учебного года.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые граждане Республики Абхазия! От имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравляю вас с началом нового учебного года!

Первый день сентября – это всегда радость встреч, цветы и улыбки, и поэтому главные наши поздравления – школьникам и студентам, их родителям, школьным учителям и преподавателям всех учебных заведений нашей страны.

В этот день открываются бескрайние возможности для каждого, кто войдет в школьные классы и студенческие аудитории для получения новых знаний.

Школа является одним из самых важных факторов в судьбе человека. С особой теплотой поздравляем первоклассников и желаем им удовольствия от общения со своими сверстниками и первым учителем, незабываемого знакомства с удивительным миром знаний. И пусть ярче раскроют свой потенциал все, кто вновь окунется в процесс учебы, чтобы в дальнейшем выбрать путь в своей жизни.

Наша страна гордится теми, кто вносил и вносит свой вклад в процесс обучения и воспитания новых поколений граждан Абхазии. Желаем всем учителям, преподавателям радости от успехов своих учеников, достижения новых профессиональных высот, научных и творческих побед, здоровья, благополучия и успешного учебного года».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 01 сентября 2023 12:22

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