НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Следственной группой ОВД по Гудаутскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 223 УК РА в отношении Губаз Вадима Мироновича 1994 г.р., проживающего в г. Сухум.

Наркотическое средство «метадон», как установлено в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району изъяли при личном досмотре у данного гражданина, который был задержан в результате оперативных мероприятий в с. Куланырхуа.

Губаз вменяется незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства без цели сбыта, совершенные в крупном размере.

На момент задержания гражданин Губаз пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом, а также под воздействием наркотического средства «марихуана».

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.