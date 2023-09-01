Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в краже, совершенной из автомобиля в г. Гудаута. Чичба Саид Дианбевич 1986 г.р. уже дал признательные показания в содеянном.

Преступление имело место на парковке у кафе «Балкон» по ул. Дзидзария, когда на тот момент неизвестным лицом, разбившим правое переднее стекло автомобиля «КИА Спортейдж», было похищено личное имущество потерпевшего.