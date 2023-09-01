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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Новости Пятница, 01 сентября 2023 12:28
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в краже, совершенной из автомобиля в г. Гудаута. Чичба Саид Дианбевич 1986 г.р. уже дал признательные показания в содеянном.

Преступление имело место на парковке у кафе «Балкон» по ул. Дзидзария, когда на тот момент неизвестным лицом, разбившим правое переднее стекло автомобиля «КИА Спортейдж», было похищено личное имущество потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району при личном досмотре изъяли у задержанного похищенный телефон.

В отношении гражданина Чичба по факту совершения кражи с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело.

Расследование проводит предварительного расследования Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 01 сентября 2023 12:46

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