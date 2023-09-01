Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО города Сухум провели тренировочные занятия с персоналом ООО «Роснефть Абхазия». На занятиях отрабатывались теоретические и практические навыки по тушению пожара углекислотными и порошковыми огнетушителями, которые относятся к первичным средствам пожаротушения. Их наличие на любой заправочный станции является обязательным согласно установленным правилам.