АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «РИФМЫ НА РИЦЕ»

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» пройдет в Абхазии 16-17 сентября. «Рифмы на Рице» – самый камерный фестиваль, который ставит перед собой самые большие цели, такие как сохранение культурных связей, развитие национальной литературы адыгского и абхазского народов.

До сих пор фестиваль проходил с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии. В этом году впервые расширяется география участников, и фестиваль приглашает также поэтов и журналистов из Адыгеи и Карачаево-Черкесии.

Фестиваль «Рифмы на Рице-2023» посвящается 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.

В рамках фестиваля планируется провести поэтический марафон и награждение молодых абхазских поэтов.

Автор проекта «Рифмы на Рице» – Зарина Канукова, адыгский поэт, драматург, журналист, общественный деятель.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Абхазии.