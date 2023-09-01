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Абхазия Информ

940 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЙДУТ В СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Новости Пятница, 01 сентября 2023 13:42
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940 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЙДУТ В СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. В общеобразовательные школы Сухума в новом учебном году пойдут 940 первоклассников. Начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил уточнила, что эта цифра будет меняться до 10 сентября.

«Есть те, кто 1-го сентября приходят в школу с документами. До 10 сентября происходит движение и принятие в число первоклашек. Позже по желанию родителей открываем и подготовительные классы для детей, кому не исполнилось 6 лет», – пояснила Таркил.

1 сентября во всех общеобразовательных школах проходит торжественная линейка.

«Самое главное для 1-го сентября – создание атмосферы праздника, где герои дня – это первоклассники. Им будет уделено особое внимание. На торжественной линейке с приветственным словом к первоклассникам обратятся директор и гости мероприятия», – сказала Астанда Таркил.

Она рассказала, что 1 сентября, в День знаний, в школах проведут Урок мира и добра. По его окончании определенные классы пойдут возлагать цветы к памятнику в парке Славы.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 01 сентября 2023 13:54

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