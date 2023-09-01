«ВЭБ.РФ» ПРОДАЕТ «ГРАНД-ОТЕЛЬ СУХУМ» В АБХАЗИИ

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. МОСКВА, РИА НОВОСТИ. Связанная с «ВЭБ.РФ» компания «ВЭБ капитал» выставила на аукцион права требования к ООО «Гранд-отель Сухум», на балансе которой находится одноименный гостиничный комплекс в Абхазии, сообщила газета «Ведомости».

Торги назначены на 10 октября, начальная стоимость лота – 432 миллиона рублей. Аукцион будет проходить на понижение цены. Минимальная цена гостиницы – 212 миллионов рублей.

«Гранд-отель Сухум» – гостиничный комплекс на 42 номера общей площадью около трех тысяч квадратных метров. Он построен в 2020 году и введен в эксплуатацию спустя два года.

В 2015 году отель стал одним из абхазских инвестиционных проектов на сумму 1,2 миллиарда рублей, в программе кредитования которых участвовал ВЭБ.

Среди них также было предприятие по производству джемов «Абхазские сады», теплица «Кындыг-агро», завод по изготовлению полуфабрикатов и макаронных изделий «Зодиак» и другие.

На строительство отеля планировалось выделить 182,4 миллиона рублей, из которых 130 миллионов пришлось бы на заемные средства и 52,4 миллиона – на собственные.

В начале текущего года «ВЭБ капитал» обратился в Арбитражный суд Москвы с целью взыскания с ООО «Гранд-отель Сухум» 371,9 миллиона рублей.